Байден планирует заверить лидеров G7 в намерении США поддерживать Украину

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что глава государства Джо Байден планирует заверить лидеров стран «Большой семерки» (G7) в намерении Вашингтона продолжать поддерживать Украину. Его слова с брифинга для иностранных журналистов приводит ТАСС.

Кирби сообщил, что у Байдена запланирована онлайн-встреча с коллегами по «Большой семерке».

«Могу вас заверить, что он подчеркнет нашу приверженность оказанию поддержки Украине, особенно в связи с наступлением этих опасных зимних месяцев», — заявил Кирби.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин, комментируя задержку в утверждении нового запроса администрации о помощи ВСУ, заявил, что США надолго с Украиной.

«США твердо стоят на стороне народа Украины, мы будем с ними надолго», — заявил Остин.

Глава Пентагона обратил внимание, что рассчитывает на скорое утверждение конгрессом запроса администрации о новой помощи для Киева. По его словам, пакет будет включать дополнительные $50 млрд «через промышленную базу США». То есть, основная часть средств вернется инвестициями «в безопасность Америки».

До этого президент США Джо Байден запросил $106 млрд для помощи Израилю и Украине, но не получил однозначной поддержки. Палата представителей проголосовала за выделение помощи только еврейскому государству, а сенат заблокировал эту инициативу.

Ранее в США объяснили нежелание продолжать поддержку Украины.