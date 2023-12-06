В Белом доме отвергли условия республиканцев для продолжения помощи Украине

Американская администрация отвергла требования республиканцев, которые касались ужесточения контроля над южной границей США, выдвинутые в качестве условия для продолжения помощи Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы знаем, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка Украины, но нас обманул ряд республиканцев <…>», — сказал он.

Кирби уточнил, что политики хотят удерживать поддержку Украины в заложниках, требуя введения радикальных пограничных мер на южной границе США.

Представитель Белого дома обратил внимание, что помощь Киеву должна была быть одобрена еще во вторник, но из-за позиции республиканцев этого не произошло. Он привел слова представителя президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что без американской поддержки «существует большой риск того, что Украина может проиграть эту войну».

6 декабря в Белом доме сочли риск поражения Украины в конфликте высоким.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.