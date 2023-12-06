В Белом доме сочли риск поражения Украины в конфликте высоким

В Белом доме отметили высокий риск поражения Украины в военном конфликте с Россией. Об этом заявил координатор американской администрации по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Существует большой риск того, что Украина может проиграть», — сообщил он журналистам.

Так Кирби прокомментировал возможное отсутствие решения со стороны конгресса США о предоставлении дополнительного транша ВСУ.

До этого президент США Джо Байден запросил $106 млрд для помощи Израилю и Украине, но не получил однозначной поддержки. Палата представителей проголосовала за выделение помощи только еврейскому государству, а сенат заблокировал эту инициативу.

6 декабря в США заявили, что рассчитывают на утверждение запроса о помощи ВСУ. Шеф Пентагона Ллойд Остин, комментируя задержку в утверждении нового запроса администрации о помощи ВСУ, отметил, что США «твердо стоят на стороне народа Украины» и будем с Киевом надолго.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.