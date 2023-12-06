США продолжают работать над освобождением заложников в секторе Газа

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон продолжает работу над возобновлением перемирия между Израилем и ХАМАС, а также освобождением заложников на территории сектора Газа. Об этом он рассказал в интервью ABC.

«Мы думаем, что среди заложников есть около восьми американцев. По крайней мере одна из них женщина. Мы делаем все возможное, чтобы добиться их освобождения. Мы постоянно сотрудничаем с нашими партнерами в регионе, чтобы попытаться восстановить гуманитарную паузу», — заявил Кирби.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты заинтересованы в ликвидации ХАМАС как угрозы израильскому народу, и эта цель на данный момент не достигнута. Вашингтон продолжает поддерживать военную операцию ЦАХАЛ на территории палестинского анклава, отметил Кирби.

«При этом мы хотим убедиться, что они [Израиль] максимально учитывают [риски для жизни] невинных гражданских лиц», — сказал он.

1 декабря в секторе Газа был отменен режим прекращения огня, введенный в рамках сделки о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Стороны приостанавливали боевые действия на семь дней, в течение которых ХАМАС отпустил на свободу 110 заложников.

Ранее в Белом доме заявили о нежелании Израиля и ХАМАС возвращаться за стол переговоров.