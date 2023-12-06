Конгресс США обвинил Байдена в связях с бизнес-партнерами сына

Комитета палаты представителей по бюджету сообщил, что президент США Джо Байден в бытность вице-президентом связывался с бизнес-партнерами своего сына Хантера Байдена, передает Politico.

Комитет проголосовал за публикацию 56 новых страниц с доказательствами использования Байденом различных псевдонимом и личных электронных адресов для связи с бизнес-партнерами своего сына. В комитете установили, что эти свидетельства расходятся со словами Байдена, который якобы не знал о деловых операциях сына, а наоборот, указывают на причастность нынешнего президента США к ним.

В комитет было передано 327 электронных писем с перепиской Байдена с деловым партнером своего сына. Многие письма были отправлены перед поездкой Джо Байдена на Украину в июне 2014 года.

Там также заявили, что Байден присутствовал на обеде с представителями китайской организации, которая заплатила Хантеру, чтобы он устроил встречу с отцом.

Председательствующая в нижней палате конгресса Республиканская партия ведет расследование, которые призвано доказать вовлеченность Байдена в бизнес-операции членов его семьи, якобы торговавших от имени политика по всему миру.

3 декабря спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Белый дом мешает проведению расследования возможных преступлений Джо Байдена.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер закончила брифинг после вопроса о платеже Байдену.