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Глава офиса Зеленского рассказал о встрече со спикером палаты представителей США

Глава офиса Зеленского выразил надежду на дальнейшую помощь со стороны США

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Телеграм-канал Андрея Ермака

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел «знаменательную» встречу со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном, поблагодарил за поддержку со стороны Вашингтона и выразил надежду на дальнейшую поддержку Киева Соединенными Штатами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Знаменательная встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США Майклом Джонсоном. Заверил, что Украина продолжит идти по пути реформ. Поблагодарил за поддержку Конгресса — она жизненно необходима для Украины, и мы высоко ценим ее. Выразил надежду, что крайне важные для защиты нашего государства инициативы будут приняты», — написал Ермак.

До этого сообщалось, что в Республиканской партии США поставили условия американскому лидеру Джо Байдену, по которым одобрение помощи Украине будет зависеть от ограничения миграции на границе с Мексикой, а также четкого понимания действий на Украине.

Ранее советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что после того, как у США закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся.

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