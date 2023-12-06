В США объяснили нежелание продолжать поддержку Украины

Член палаты представителей конгресса США Скотт Перри заявил, что политические деятели в Америке отказываются продолжать поддержку Украины из-за высокого уровня коррупции в этой стране. Его слова передает The American Conservative.

«Мы не намерены выписывать чеки этой самой коррумпированной стране на планете ради хорошего настроения демократов и республиканцев, как их ни называй», — заявил Перри.

Конгрессмен подчеркнул, что Вашингтон платит за украинское правительство «их пенсии, их государственные услуги и так далее и тому подобное», в то время как сами США не в состоянии обеспечить своих граждан социальными выплатами.

Накануне на секретном брифинге в сенате США по запросу администрации о помощи Украине и Израилю была «раздражительная» атмосфера из-за разногласий между представителями Республиканской и Демократический партий. Об этом сообщил в социальной сети X журналист телеканала Fox News Чад Перграм.

По словам репортера, республиканец Кевин Крамер назвал встречу драматичной, а демократ от Вирджинии, председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что на брифинге «разгорелись страсти».

Ранее сенатор конгресса США Крис Мерфи заявил, что Соединенные Штаты очень скоро бросят Украину из-за политических игр республиканцев.