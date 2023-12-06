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Эрдоган заявил, что страны Запада начали менять отношение к Израилю

Эрдоган: страны Запада пересматривают свое отношение к Израилю

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Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что многие страны Запада отказываются от безоговорочной поддержки Израиля и пересматривают свое отношение к еврейскому государству. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

«[На Западе] начали появляться те, кто говорит Израилю: «Мы устали вас кормить». Посмотрите на Францию, которая в первые дни делала заявления о поддержке. Сейчас президент Франции Макрон делает совсем другие заявления», — приводит его слова ТАСС.

Турецкий президент добавил, что многие другие страны тоже пересматривают свое отношение к еврейскому государству. Эрдоган отметил, что на Западе больше не делают тех заявлений, которые делали в первые дни конфликта.

Эрдоган заявил, что Палестина в сложившейся ситуации использует механизм терпения. Со временем, это должно принести им победу, уверен лидер Турции.

Турецкий президент также выразил уверенность, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не избежит уголовного наказания за действия еврейского государства в секторе Газа. По его словам, глава израильского правительства рано или поздно предстанет перед судом, а его наказание станет примером «для всех угнетателей» как в палестинском регионе, так и в других частях мира.

Ранее глава Пентагона допустил возможность стратегического поражения Израиля в Газе.

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