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Италия вышла из инициативы КНР «Один пояс — один путь»

Corriere della Sera: Италия вышла из инициативы КНР «Один пояс — один путь»

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Tony Gentile/Reuters

Италия вышла из китайской инициативы «Один пояс — один путь», соответствующее уведомление было передано через дипломатические каналы в Пекин, передает газета Corriere della Sera.

По ее данным, такое решение было принято спустя несколько недель конфиденциальных переговоров и «некоторого дипломатического недопонимания» в соответствии с достигнутыми договоренностями. Публично о решении покинуть инициативу КНР не сообщалось, уточняет газета Corriere della Sera.

В материале также указано, что несмотря на подобное решение, Рим выразил приверженность к сохранению и укреплению стратегического партнерства с Пекином.

Как напоминает газета, Италия была единственным государством «Большой семерки» (G7), которое присоединилось к инициативе «Один пояс — один путь», при этом не получив крупных экономических выгод, но «со многими нежелательными политическими последствиями».

До этого председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости создания реальной альтернативы китайской инициативе «Один пояс — один путь».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности страны в реализации китайского проекта «Один пояс — один путь».

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