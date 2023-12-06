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Переговоры Путина и президента ОАЭ завершились

Путин и президент ОАЭ Нахайян завершили переговоры в формате рабочего завтрака

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид аль Нахайян завершили переговоры, которые прошли в формате рабочего завтрака. Об этом сообщает РИА Новости.

Во дворце Каср Аль-Ватан прошли российско-эмиратские переговоры, в ходе которых обсуждались перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, отмечает агентство.

Путин, открывая переговоры с участием делегаций, заявил, что намерен обсудить с Нахайяном конфликт Израиля и ХАМАС, а также российско-украинский конфликт. Президент РФ пригласил свою коллегу из ОАЭ на саммит БРИКС в Казани, который пройдет в 2024 году.

Президент ОАЭ ранее на переговорах заявил, что его страна продолжит укреплять отношения с Россией.

6 декабря Путин прилетел с рабочим визитом в город Абу-Даби, столицу ОАЭ. В среду президент также посетит Саудовскую Аравию. Во время официальных визитов в эти страны он намерен обсудить развитие двусторонней торговли.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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