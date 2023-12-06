Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган уверен, что Нетаньяху ждет наказание

Эрдоган: Нетаньяху заплатит за совершенные им военные преступления

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не избежит уголовного наказания «за военные преступления, совершенные в Газе». Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

«Нетаньяху не избежит наказания за содеянное. Рано или поздно он предстанет перед судом и заплатит за совершенные им военные преступления», — приводит ТАСС слова Эрдогана.

Эрдоган подчеркнул, что если международное право будет соблюдаться должным образом, за действия Нетаньяху последует наказание. Он уверен, что это решение станет примером «для всех угнетателей» как в палестинском регионе, так и в других частях мира.

«Однако если мы оставим это без внимания и не будем следить за своим обращением [в Международный уголовный суд], это откроет дверь для новых геноцидов», — добавил лидер Турции.

Он пообещал, что Анкара будет внимательно следить за этим вопросом и сделает все возможное, чтобы «виновные в геноциде в Газе» были привлечены к ответственности.

Эрдоган также заявлял, что Нетаньяху в настоящее время находится на «грани краха» или банкротства, и может сообщить об этом любой момент.

Ранее Эрдоган заявил об упущенной возможности для мира в секторе Газа.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами