Эрдоган уверен, что Нетаньяху ждет наказание

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не избежит уголовного наказания «за военные преступления, совершенные в Газе». Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

«Нетаньяху не избежит наказания за содеянное. Рано или поздно он предстанет перед судом и заплатит за совершенные им военные преступления», — приводит ТАСС слова Эрдогана.

Эрдоган подчеркнул, что если международное право будет соблюдаться должным образом, за действия Нетаньяху последует наказание. Он уверен, что это решение станет примером «для всех угнетателей» как в палестинском регионе, так и в других частях мира.

«Однако если мы оставим это без внимания и не будем следить за своим обращением [в Международный уголовный суд], это откроет дверь для новых геноцидов», — добавил лидер Турции.

Он пообещал, что Анкара будет внимательно следить за этим вопросом и сделает все возможное, чтобы «виновные в геноциде в Газе» были привлечены к ответственности.

Эрдоган также заявлял, что Нетаньяху в настоящее время находится на «грани краха» или банкротства, и может сообщить об этом любой момент.

Ранее Эрдоган заявил об упущенной возможности для мира в секторе Газа.