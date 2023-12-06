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Путин и президент ОАЭ не планируют подписывать документы по итогам встречи

Подписание документов не запланировано по итогам переговоров Путина и Нахайяна

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян не планируют подписывать совместные документы по итогам встречи в Абу-Даби. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Таких планов нет», — сказал Песков агентству.

6 декабря Путин прилетел с рабочим визитом в город Абу-Даби, столицу ОАЭ. В среду президент также посетит Саудовскую Аравию. Во время официальных визитов в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты Путин намерен обсудить с представителями этих стран развитие двусторонней торговли.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что в Саудовской Аравии Путин обсудит с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом ситуацию вокруг сектора Газа.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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