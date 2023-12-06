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ГД закрепила за президентом право вводить управление имуществом иностранцев

Госдума закрепила право президента РФ вводить управление имуществом иностранцев

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Depositphotos

Государственная дума в приняла третьем, окончательном чтении нормы, закрепляющие на законодательном уровне право президента РФ вводить временное управление в отношении имущества, принадлежащего лицам из недружественных стран. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас такие меры регулируются указом президента.

Президент России сможет устанавливать особый порядок осуществления сделок между россиянами и лицами из недружественных государств, либо контролируемых ими. Российский лидер сможет вводить временное управление имуществом, ценными бумагами, долями в уставных капиталах российских компаний, имущественными правами, принадлежащими иностранцам из недружественных государств.

Ранее Владимир Путин подписал указ об обмене части заблокированных в российском государстве средств иностранных инвесторов на замороженные активы граждан РФ.

До этого газета «Известия» писала, что правительство РФ намерено закрепить частичную приостановку соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных с недружественными странами. Несмотря на то, что российский президент Владимир Путин еще в августе текущего года подписал указ о приостановке отдельных положений договоров по двойному налогообложению, подобные инициативы необходимо закрепить на законодательном уровне.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, как Россия будет относиться к своим противникам и союзникам.

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