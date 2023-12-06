Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент ОАЭ рассказал о роли Путина в укреплении двусторонних отношений

Президент ОАЭ отметил личную роль Путина в укреплении двусторонних отношений

Президент ОАЭ Мухаммед аль Нахайян отметил личную роль президента России Владимира Путина в укреплении двусторонних отношений, передает РИА Новости.

Он выразил готовность продолжать развитие отношений с Российской Федерации в различных областях.

«Буду счастлив продолжить нашу совместную работу в целях укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях», — сказал он Путину.

Мухаммед аль Нахайян заявил об активном развитии отношений с РФ в последние годы во всех областях.

«Особый приоритет мы отдаем развитию в таких областях, как энергетика, инфраструктура, передовые технологии», — добавил эмиратский президент.

Аль Нахайян подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты являются крупнейшим торговым партнером РФ на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, а также крупнейшим инвестором в экономику России.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что борт президента России Владимира Путина на протяжении всего полета в Абу-Даби сопровождали истребители Су-35С.

Ранее визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию назвали неприятным событием для США.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами