Президент ОАЭ рассказал о роли Путина в укреплении двусторонних отношений

Президент ОАЭ Мухаммед аль Нахайян отметил личную роль президента России Владимира Путина в укреплении двусторонних отношений, передает РИА Новости.

Он выразил готовность продолжать развитие отношений с Российской Федерации в различных областях.

«Буду счастлив продолжить нашу совместную работу в целях укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях», — сказал он Путину.

Мухаммед аль Нахайян заявил об активном развитии отношений с РФ в последние годы во всех областях.

«Особый приоритет мы отдаем развитию в таких областях, как энергетика, инфраструктура, передовые технологии», — добавил эмиратский президент.

Аль Нахайян подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты являются крупнейшим торговым партнером РФ на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, а также крупнейшим инвестором в экономику России.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что борт президента России Владимира Путина на протяжении всего полета в Абу-Даби сопровождали истребители Су-35С.

Ранее визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию назвали неприятным событием для США.