В Минске считают, что Запад стремится задушить Белоруссию

Запад стремится задушить Белоруссию и сделать из нее страну-агрессора, при этом в ЕС создают коллапс на границе с Белоруссией. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в рамках встречи с личным составом Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского в среду, его слова передает агентство «БелТА».

«Войны сегодня совсем другого характера. Они имеют гибридный эффект: политические, информационные меры, экономические санкции. Беларусь пытаются задушить. Из Беларуси делают страну-агрессора, создают коллапс на границе», — сказал Вольфович.

Отмечается, что по дороге в Брест Вольфович лично оценил масштаб скопления большегрузов на границе. На встрече он акцентировал внимание, что из-за действий польской стороны европейские компании несут убытки, перевозчики испытывают неудобства.

До этого сообщалось, что очереди ожидающих выезда из Белоруссии в страны Евросоюза превысили 3 тыс. грузовых автомобилей. Основной причиной заторов перед пунктами пропуска, по словам пограничников, является невыполнение странами ЕС норм пропуска.

Ранее политолог предрек закрытие границ с Прибалтикой.