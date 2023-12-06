Путин высоко оценил отношения Москвы и Абу-Даби

Президент Владимир Путин заявил, что отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) достигли беспрецедентного уровня. Об этом российский лидер заявил на встрече в Абу-Даби с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает ТАСС.

«Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с вами в постоянном контакте, и наши коллеги постоянно работают друг с другом», — заявил Путин.

Российский лидер напомнил, что Арабские Эмираты являются крупнейшим торговым партнером России среди арабских стран, а товарооборот между странами вырос на 67,7% только в 2022 году. Путин выразил уверенность, что в 2023 году этот показатель будет еще выше.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ стал очень неприятным событием для США и их западных союзников под занавес года.

Ранее в Bloomberg пояснили, о чем говорит визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.