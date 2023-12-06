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Кадыров высказался об отношениях России с ОАЭ и Саудовской Аравией

Рамзан Кадыров: Россию поддерживает по меньшей мере половина арабского мира

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

У России с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией установлены братские отношения. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в беседе с RT.

Визиты президента РФ Владимира Путина в рамках его ближневосточного турне поспособствуют укреплению налаженного сотрудничества, считает глава республики. Сегодня Россию поддерживает по меньшей мере половина арабского мира, заявил Кадыров.

Напомним, Путин сегодня прилетел с рабочим визитом в столицу ОАЭ Абу-Даби, также сегодня он посетит Саудовскую Аравию. Глава государства намерен обсудить с представителями этих стран развитие двусторонней торговли. Также сообщалось о намерениях президента обсудить с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом ситуацию в секторе Газа.

В Совфеде ранее визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию назвали неприятным событием для США.

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