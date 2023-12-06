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Мишустин оценил влияние санкций на российское самолетостроение

Мишустин: санкции ускорили возрождение российского самолетостроения

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Санкции ускорили возрождение российского самолетостроения, в том числе отечественных шасси, двигателей, авионики, электрики, композитных деталей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на лекции «Создаем будущее сегодня» в рамках проекта «Знание. Лекторий», пишет РИА Новости.

Глава правительства напомнил, что до введения санкций Россия покупала гражданские самолеты за рубежом, но уже работала над перезапуском своей индустрии, опираясь на советское наследие в этой сфере.

«В результате санкций нам запретили поставку вообще всего иностранного. Но как ни старались, ограничения только ускорили возрождение российского самолетостроения. В том числе – отечественных шасси, двигателей, авионики, электрики, композитных деталей и много другого», — сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что еще есть проблемы с замещением иностранной составляющей, но этот вопрос решается.

По словам Мишустина, сегодня в России создается полная линейка машин, необходимая стране: ближне- и среднемагистральные самолеты — Суперджет и МС-21, региональные — Ил-114 и Ладога, а также дальнемагистральный Ил-96 и замена «кукурузника» «Байкал».

В конце ноября министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что Россия потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций в отношении авиаотрасли. По словам главы Минтранса, Россию тогда «неожиданно застали врасплох».

Ранее Мишустин заявил, что у РФ есть возможность вернуть статус научно-технологической державы.

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