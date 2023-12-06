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В Латвии не ощущают обреченности по вопросу помощи Украине

Президент Латвии Ринкевичс не чувствует обреченности в вопросе поддержки Украины

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Global Look Press

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что у него нет «ощущения обреченности» по вопросу финансовой и военной поддержки Украины, комментируя тенденцию к снижению помощи Киеву. Его слова приводит Delfi.

«Я еще раз хочу сказать – у меня нет такого ощущения обреченности, которое здесь или там слышим от того или иного эксперта. Но, конечно, мы продолжим настаивать, что если не будет оказываться поддержка Украине, то это только создаст проблемы в будущем,» с которыми придется бороться более энергично, чем сейчас», — заявил Ринкевичс.

В то же время он отметил, что многие страны уже привыкли к боевым действиям, из-за этого решения о помощи Украине могут затягиваться. Президент Латвии также напомнил о «горячих дискуссиях» вокруг выделения финансовых средств для Киева от ЕС.

«У нас нет иной стратегии кроме как продолжать активно работать со всеми нашими друзьями, с представителями аналогично думающих государств, чтобы тема Украины не исчезла из повестки дня, а помощь продолжалась», — констатировал он.

До этого глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что помощь Украине является серьезным финансовым вызовом для Европы.

Ранее Украину предупредили об изменении настроения союзников.

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