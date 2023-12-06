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Эрдоган считает, что Нетаньяху сейчас находится на «грани краха»

Эрдоган заявил, что Нетаньяху находится на грани краха

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится на грани краха или банкротства, он может сообщить об этом в любое время. Соответствующее заявление Эрдоган сделал турецким журналистам по возвращении из Катара, передает Anadolu.

«Премьер-министр Израиля Нетаньяху сейчас находится в ситуации краха, банкротства. Он может объявить об этом в любой момент. А есть еще и Запад, который потворствует злодеяниям не только Нетаньяху, но и его администрации», — заявил Эрдоган.

Он также подчеркнул, что после 7 октября точка зрения Запада о еврейском государстве «значительно изменилась».

Эрдоган напомнил, что перед эскалацией военного конфликта в Израиле «проходил судебный процесс по делу Нетаньяху», однако сейчас судебные органы воздерживаются от вынесения решения.

«С другой стороны, мы с помощью трех тысяч адвокатов обратились в Международный уголовный суд с просьбой судить Нетаньяху и его сообщников на основаниях международного права. Мы внесли в повестку дня вопрос о военных преступлениях в Газе и будем следить за ним. Причем не только мы, но и многие другие страны подали серьезные заявления в МУС», — сказал президент Турции.

До этого Эрдоган заявил, что Израиль должны привлечь к уголовной ответственности за военные преступления в секторе Газа. Об этом он сказал в телефонном разговоре с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

22 ноября он заявлял, что действия израильской армии на территории сектора Газа нельзя объяснить правом на самооборону.

Ранее Эрдоган заявил, что не признает ХАМАС террористической организацией.

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