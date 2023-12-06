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Политолог оценил идею ввести штрафы за оскорбление чувств женщин

Политолог Перла: штраф за оскорбление женщин противоречит позиции патриотов

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал инициативу депутатов Госдумы о введении в России штрафов в 100 тысяч рублей за оскорбление должностными лицами чувств женщин. По мнению эксперта, данный законопроект вряд ли будет принят.

Авторы законопроекта отмечают, что наказываться будут те, кто призывает женщин не делать аборт.

«Это противоречит позиции патриотов (включая самых умеренных). <...> И, разумеется, это выглядит как оппозиция президенту. По всем важнейшим вопросам, включая народосбережение», — сказал Перла.

Напомним, законопроект об оскорблении чувств женщин разрабатывает фракция «Новые люди». По мнению авторов, этот документ «охладит пыл» должностных лиц, которые пытаются решить проблему низкой рождаемости «средневековыми методами».

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров призвал стимулировать рождаемость введением налога на бездетность.

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