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В посольстве Украины в США объяснили отказ Зеленского выступать перед сенатом

Маркарова: Зеленский не выступит перед сенатом США из-за внутренних вопросов

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Nina Liashonok/Reuters

Выступление президента Украины Владимира Зеленского перед сенатом США отменено из-за внутренних вопросов американской политики. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, слова которой приводит издание «Страна.ua».

«Ничего катастрофического на самом деле не произошло. Вы знаете, президент выступал перед Конгрессом, проводил ряд брифингов. Именно потому, что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и вопросы внутренние. Поэтому мы сегодня не принимали участие», — объяснила посол.

5 декабря стало известно, что Зеленский в последний момент отменил запланированное на вторник, 5 декабря, выступление в режиме видеосвязи перед американскими сенаторами.

Ранее сенатор Митт Ромни (республиканец от штата Юта) заявил, что Владимир Зеленский не нашел нужным выступать по видеосвязи на закрытом брифинге для сенаторов США, касающемся выделения дополнительной помощи Киеву.

Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова сообщила, что отказ Зеленского от выступления на «секретном брифинге» перед американскими сенаторами связан с несколькими причинами.

Ранее в США рассказали о неудачах Зеленского.

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