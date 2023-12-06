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Путин прилетел в ОАЭ

Президент России Владимир Путин прилетел с визитом в Абу-Даби

Президент России Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в город Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин 6 декабря также посетит Саудовскую Аравию. Президент во время официальных визитов в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты намерен обсудить с представителями этих стран развитие двусторонней торговли.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что российский лидер во время своего визита в Саудовскую Аравию намерен также обсудить с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом ситуацию вокруг сектора Газа.

Агентство Bloomberg до этого писало, что визиты президента Российской Федерации Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию говорят о том, что странам Запада не удалось изолировать его на международной арене.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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