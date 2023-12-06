В США сообщили о смерти пропавшего экс-главы МИД Китая

Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, отправленный в отставку в июле 2023 года и не появлявшийся на публике несколько месяцев, мог покончить с собой или умереть от пыток. Об этом сообщает американское издание Politico, ссылаясь на источник, приближенный к высшим должностным лицам в КНР.

СМИ утверждает, что Цинь Ган находился в госпитале в Пекине и, по некоторым данным, мог скончаться от пыток. Не исключается версия самоубийства. Официальной реакции от властей Китая на эту информацию опубликовано не было.

Последний раз Цинь Гана видели на публике 25 июня — во время встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко в Пекине. В тот же день китайский министр встретился с коллегами из Шри-Ланки и Вьетнама.

В июле Цинь Гана отстранили от должности министра иностранных дел КНР. В китайском МИД информацию о его местонахождении и состоянии здоровья тогда не прокомментировали.

Ранее Цинь Гана обвиняли в небрачных связях с китайской журналисткой.