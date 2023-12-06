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В МИД РФ назвали поставляемые НАТО Украине истребители законной целью для военных

Захарова: поставляемые НАТО Украине истребители будут законной целью для ВС РФ

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Master Sgt. Nathan Lipscomb/Global Look Press

Истребители, которые будет поставлены странами НАТО Украине, будут являться законной целью для российских военных. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения», — сказала Захарова, говоря о ожидаемых поставок на Украину американских истребителей F-16.

По словам дипломата, поставки истребителей Украине приведут к возрастанию рисков прямого военного столкновения между Россией и НАТО.

5 декабря украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что Бельгия намерена передать Украине истребители пятого поколения F-16 в 2025 году.

В ноябре в Пентагоне заявляли, что отправленные Украине истребители F-16 будут ремонтироваться в европейских странах.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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