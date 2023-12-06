Украину предупредили об изменении настроения союзников

События на границе Польши показали, как сильно изменились настроения в западных странах в вопросах поддержки Украины. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

Протест дальнобойщиков из Польши, к которым присоединились фермеры с жалобами об импорте дешевого украинского зерна, начался тогда, когда Украина пытается выбить дополнительную помощь от Соединенных Штатов и стран Европейского союза. Эти события наглядно демонстрируют изменение настроений среди союзников Киева, предупреждают авторы.

Гостеприимство жителей приграничной польской деревни Медыка, служащей основным перевалочным пунктом для беженцев из Украины, сейчас ограничивается установкой биотуалетов у стоянок заблокированных дальнобойщиков, а также эпизодической раздачей горячей еды.

До этого журналист телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщал, что на секретном брифинге в сенате США по запросу администрации о помощи Украине и Израилю была «раздражительная» атмосфера из-за разногласий между представителями Республиканской и Демократический партий.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.