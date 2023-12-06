Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинские власти против переговоров с Россией, поскольку их позиции значительно ослабели, что может привести к краху действующей власти. Об этом сообщает ТАСС.

«Команда Зеленского оказалась не просто плохими переговорщиками, а преступными дилетантами, неспособными увидеть и оценить политическую и военную обстановку», — сказал Медведчук.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной и хотела бы добиваться своих требований именно дипломатическим путем. Пресс-секретарь напомнил, что Киев первым прервал переговорный процесс с Москвой.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с Россией, но не ощущает давления. По его словам, «некоторые голоса» Запада слышны относительно начала переговоров с Россией. Зеленский также признал, что Украина чувствует переключение внимания США и ЕС на палестино-израильский конфликт. Он подчеркнул, что только слепой «не признает этого».

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.