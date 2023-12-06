Посол Антонов назвал неожиданный эффект антироссийских санкций

Санкции США мешают не России, а американскому бизнесу. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов РИА Новости.

«Тысячи антироссийских ограничений создают серьезные проблемы для американского бизнеса. Фирмы и корпорации теряют огромные доходы от ухода с российского рынка и отказа от наших энергоресурсов, а также других товаров», — заявил Антонов.

Он добавил, что введенные ограничения также наносят ущерб интересам американским союзникам в Европе — в последнее время негативное влияние антироссийских санкций сильнее всего ощутили Бельгия, Кипр, Нидерланды и Германия.

Антонов сравнил действия США с русской поговоркой — «пилить сук, на котором сидишь». Дипломат добавил, что этот сук — «долларовый».

До этого Евросоюз потратил на импорт газа €304 миллиарда с февраля прошлого года, при этом переплата из-за антироссийских санкций составила €185 миллиардов.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит санкции ЕС против РФ.