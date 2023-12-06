Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Между США и Швецией было подписано соглашение об укреплении оборонного сотрудничества

США и Швеция подписали соглашение об усилении военного сотрудничества

close
100%
TT News Agency/Reuters

Между США и Швецией было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое расширяет военное партнерство Вашингтона и Стокгольма. Об этом со ссылкой на заявление Государственного департамента США, сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что заключенное соглашение позволит Вашингтону и Стокгольму усилить сотрудничество в многосторонних операциях по обеспечению безопасности, а также укрепить трансантлантическую безопасность.

Соглашение будет действовать как до, так и после вхождения Швеции в НАТО. В Госдепартаменте отметили, что Швеция отстаивает ценности Североатлантического альянса и НАТО усилится после вхождения Стокгольма в его состав.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сожалеет о том, что сотрудничество со Швецией свернуто. Он подчеркнул, что приостановлено взаимодействие в торгово-экономической, а также в культурной и гуманитарной сферах.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий