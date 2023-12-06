Между США и Швецией было подписано соглашение об укреплении оборонного сотрудничества

Между США и Швецией было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое расширяет военное партнерство Вашингтона и Стокгольма. Об этом со ссылкой на заявление Государственного департамента США, сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что заключенное соглашение позволит Вашингтону и Стокгольму усилить сотрудничество в многосторонних операциях по обеспечению безопасности, а также укрепить трансантлантическую безопасность.

Соглашение будет действовать как до, так и после вхождения Швеции в НАТО. В Госдепартаменте отметили, что Швеция отстаивает ценности Североатлантического альянса и НАТО усилится после вхождения Стокгольма в его состав.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сожалеет о том, что сотрудничество со Швецией свернуто. Он подчеркнул, что приостановлено взаимодействие в торгово-экономической, а также в культурной и гуманитарной сферах.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.