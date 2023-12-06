США будут ответственны за поражение Украины, если не одобрят новую помощь Киеву

Министр финансов США Джанет Йеллен во время поездки в Мексику заявила, что США будут нести ответственность за поражение Украины, если конгресс не одобрит выделение дополнительной помощи Киеву, передает агентство Reuters.

По ее словам, она с коллегами говорила с членами конгресса, поэтому они должны понимать, что ситуация тяжелая.

«Мы можем считать себя ответственными за поражение Украины, если не сможем обеспечить это требующееся Украине финансирование», — сказала Йеллен.

Министр добавила, что подразумевает и прямую бюджетную поддержку, так как она в полной мере жизненно важна.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу с лидерами G7 на фоне неопределенности по поводу новой помощи Штатов Украине.

В октябре Вашингтонская администрация направила запрос на дополнительные бюджетные ассигнования на 2024 финансовый год, в основном для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Общая сумма, которую исполнительная ветвь власти хотела получить на эти цели под руководством президента-демократа Джо Байдена, составляет около $106 миллиардов.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.