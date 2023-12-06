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Кандидат в президенты США заявил, что на Украине не настоящая демократия

Кандидат в президенты США Рамасвами заявил, что Украина не является демократией

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CNP/AdMedia/Global Look Press

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами написал на своей странице в соцсети Х, что Украина не является демократией.

«Украина - это не настоящая демократия, и там преследуют христиан», — написал он.

По мнению политика, «дела на Украине идут «по-настоящему плохо».

До этого Рамасвами счел неверным решение палаты представителей конгресса лишить полномочий республиканца Джорджа Сантоса от штата Нью-Йорк, обвиняемого в мошенничестве. Кроме этого, он унизил критикующую Россию экс-представителя Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли.

В ноябре Рамасвами опубликовал обещание, в котором заявил, что в случае занятия должности главы государства страна не будет участвовать в «безвыигрышных войнах» и сконцентрируется на внутренней политике. Он подчеркнул, что обещание является обязательством перед американским народом.

Ранее кандидата в президенты США высмеяли за использование TikTok.

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