Кандидат в президенты США заявил, что на Украине не настоящая демократия

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами написал на своей странице в соцсети Х, что Украина не является демократией.

«Украина - это не настоящая демократия, и там преследуют христиан», — написал он.

По мнению политика, «дела на Украине идут «по-настоящему плохо».

До этого Рамасвами счел неверным решение палаты представителей конгресса лишить полномочий республиканца Джорджа Сантоса от штата Нью-Йорк, обвиняемого в мошенничестве. Кроме этого, он унизил критикующую Россию экс-представителя Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли.

В ноябре Рамасвами опубликовал обещание, в котором заявил, что в случае занятия должности главы государства страна не будет участвовать в «безвыигрышных войнах» и сконцентрируется на внутренней политике. Он подчеркнул, что обещание является обязательством перед американским народом.

Ранее кандидата в президенты США высмеяли за использование TikTok.