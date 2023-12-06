Сенатор США заявил, что Зеленскому незачем было выступать на закрытом брифинге

Президент Украины Владимир Зеленский не нашел нужным выступать по видеосвязи на закрытом брифинге для сенаторов США, касающемся выделения дополнительной помощи Киеву. Об этом сообщил сенатор Митт Ромни (республиканец от штата Юта), сообщает телеканал C-SPAN.

Ромни прокомментировал: «Я не знаю, почему президент Зеленский не присутствовал, но я думаю, что это была хорошая идея. Вопрос не в том, нужны ли деньги Украине. Мы согласны с тем, что Украине требуется финансовая помощь». Сенатор подчеркнул, что республиканцы настаивают на связывании помощи Украине и Израилю с финансированием мер по борьбе с нелегальной иммиграцией в США.

В октябре Вашингтонская администрация направила запрос на дополнительные бюджетные ассигнования на 2024 финансовый год, в основном для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Общая сумма, которую исполнительная ветвь власти хотела получить на эти цели под руководством президента-демократа Джо Байдена, составляет около 106 миллиардов долларов.

Судьба запроса и альтернативных законопроектов пока неясна. Некоторые республиканцы в палате представителей и сенате конгресса недавно высказывались против продолжения финансовой помощи Киеву.

Ранее лидер демократического большинства в сенате конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) сообщил, что американские власти пригласили Зеленского выступить перед законодателями. Позже Шумер уточнил, что украинский президент в последний момент отказался от этой возможности.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.