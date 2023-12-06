Израильский посол завершает миссию в РФ

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил ТАСС, что в конце декабря завершит свою миссию в Москве.

«Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию», — сказал он.

Посол добавил, что его преемницей станет Симона Гальперин, которая прибудет на следующий день по завершении его миссии.

До этого посол Израиля в РФ рассказал, сколько россиян остаются в плену ХАМАС.

23 ноября посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что обмен заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет осуществлен по формуле «3 к 1».

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. По соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.