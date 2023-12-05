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Госдеп сравнил возможность дальнейшей помощи Украине с пустой бочкой

Госдеп: Вашингтон находится «на дне бочки» в вопросе дальнейшей помощи Киеву

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Rod Lamkey/Global Look Press

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер оценил дальнейшую возможность Соединенных Штатов предоставлять Украине военную помощь, сравнив ситуацию с пустой бочкой, передает РИА Новости.

«Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины», — сказал он.

По словам представителя Госдепа, в Вашингтоне полагают, что предстоящей зимой украинские военные столкнутся с большими трудностями. При этом он выразил надежду на поддержку усилий Белого дома по предоставлению Киеву дальнейшей помощи со стороны конгресса.

Бывший советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон полагает, что новая американская помощь Украине найдет поддержку в обеих палатах конгресса, если этот вопрос будет связан с реформой иммиграционной политики США.

До этого в сенате конгресса США демократы и республиканцы не смогли согласовать помощь Украине.

Ранее сообщалось, что неудачи контрнаступления поставили под вопрос финансирование Украины.

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