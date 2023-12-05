Зеленский в последний момент отменил выступление перед американскими сенаторами

Украинский лидер Владимир Зеленский в последний момент отменил запланированное на вторник, 5 декабря, выступление в режиме видеосвязи перед американскими сенаторами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера.

«Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту», — рассказал он.

Он отметил, что Зеленский должен был выступить по видео в рамках закрытого брифинга перед голосованием, на котором будет определено, согласны ли законодатели выделить новые средства для Украины.

Журналист телеканала CNN Стивен Коллинсон ранее рассказал о том, что отсутствие успехов при контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) ставит под вопрос дальнейшее финансирование Киева со стороны Вашингтона, а ставка Москвы на усталость Запада от поддержки Украине с каждым днем смотрится реальней.

Также глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина имеет большой риск проиграть в конфликте с Россией, в случае если США снова задержат помощь.

Ранее Зеленский заявил, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с Россией, но не ощущает давления.