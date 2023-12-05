В США заявили о санкциях за насилие над населением Западного берега Иордана

Госдепартамент США сообщил о визовых ограничениях в отношении лиц, подозреваемых в насилии над гражданским населением населенного преимущественно палестинцами Западного берега реки Иордан. Соответствующее заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена цитирует ТАСС.

Под насилием, в том числе, понимается ограничение доступа гражданских лиц к базовым услугам и предметам первой необходимости. Отмечается, что санкции распространяются на представителей всех возможных причастных сторон.

До этого в МИД РФ заявили, что выселение людей из сектора Газа нарушает права человека.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и тысячи вооруженных сторонников движения проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только 21 октября, причем их объем называют недостаточным.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря.

Ранее сообщалось, что Западным берегом Иордана будет ведать ультраправый еврейский ортодокс.