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В ФБР предупредили о росте террористических угроз в США из-за Ближнего Востока

Глава ФБР Рэй: в США возросла угроза терактов после атак ХАМАС на Израиль

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Reuters

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил, что террористическая угроза для США вышла на новый уровень после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Его слова со слушаний в юридическом комитете сената приводит ТАСС.

По его словам, степень террористической угрозы вышла «на совершенно другой уровень» после нападения радикальной группировки ХАМАС на территорию Израиля.

«Я не помню такого, чтобы все угрозы возросли одновременно», — добавил он.

До этого комиссар Еврокомиссии по внутренним вопросам Илва Йоханссон заявила, что риск терактов на территории Европейского союза (ЕС) во время новогодних праздников повысится.

Она отметила, что риск терактов повысился из-за кризиса на Ближнем Востоке, в частности, войны Палестины с Израилем, и связанной с этим поляризацией европейского общества.

Йоханссон уточнила, что ближневосточная проблематика и возникающие угрозы терактов станут одной из тем для обсуждения на Совете министров внутренних дел стран ЕС.

Ранее опрос показал страх американцев перед войной с ХАМАС.

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