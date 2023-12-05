В МИД ФРГ надеются, что Германия останется «надежным партнером»

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок надеется, что кабмин быстрее согласует бюджет Германии на 2024 год для того, чтобы Германия оставалась надежным международным партнером и дальше смогла оказывать помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Германия останется надежным международным партнером, поскольку безопасность в мире является вкладом и в нашу безопасность, особенно на фоне ситуации на Украине», — заявила Бербок.

По ее словам, Германия будет продолжать поддерживать Украину сколько потребуется.

Ранее сообщалось, что министр экономики Германии Роберт Хабек отменил свою поездку на 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28) в Дубай по просьбе канцлера Олафа Шольца из-за бюджетного кризиса в стране.

Вице-канцлер Роберт Хабек (54 года, партия «Зеленые») отменил запланированную на вечер 4 декабря поездку на всемирную климатическую конференцию в Дубай и по региону по просьбе федерального канцлера Олафа Шольца (СДПГ). Причиной стал текущий бюджетный кризис.

Правительство сможет отложить действие «долгового тормоза» и снова получить доступ к дополнительным бюджетным средствам, если объявит чрезвычайную ситуацию на весь 2023 год или проведет реформу законодательной базы. В настоящее время правительство предлагает парламенту объявить чрезвычайную ситуацию.

Оценив проект бюджета на 2024 год, министр финансов Кристиан Линднер заявил, что ожидает дефицит в размере 17 миллиардов евро.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.