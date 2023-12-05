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В МИД ФРГ надеются, что Германия останется «надежным партнером»

Глава МИД ФРГ Бербок надеется, что Германия останется «надежным партнером»

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Liesa Johannssen/Reuters

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок надеется, что кабмин быстрее согласует бюджет Германии на 2024 год для того, чтобы Германия оставалась надежным международным партнером и дальше смогла оказывать помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Германия останется надежным международным партнером, поскольку безопасность в мире является вкладом и в нашу безопасность, особенно на фоне ситуации на Украине», — заявила Бербок.

По ее словам, Германия будет продолжать поддерживать Украину сколько потребуется.

Ранее сообщалось, что министр экономики Германии Роберт Хабек отменил свою поездку на 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28) в Дубай по просьбе канцлера Олафа Шольца из-за бюджетного кризиса в стране.

Вице-канцлер Роберт Хабек (54 года, партия «Зеленые») отменил запланированную на вечер 4 декабря поездку на всемирную климатическую конференцию в Дубай и по региону по просьбе федерального канцлера Олафа Шольца (СДПГ). Причиной стал текущий бюджетный кризис.

Правительство сможет отложить действие «долгового тормоза» и снова получить доступ к дополнительным бюджетным средствам, если объявит чрезвычайную ситуацию на весь 2023 год или проведет реформу законодательной базы. В настоящее время правительство предлагает парламенту объявить чрезвычайную ситуацию.

Оценив проект бюджета на 2024 год, министр финансов Кристиан Линднер заявил, что ожидает дефицит в размере 17 миллиардов евро.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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