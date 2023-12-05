Названа страна, поставившая Украине снарядов больше, чем весь ЕС

Южная Корея поставила Украине больше боеприпасов, чем страны ЕС вместе взятые. Об этом сообщает американская газета Washington Post.

«Снаряды начали поступать в начале года, что в конечном итоге сделало Южную Корею поставщиком артиллерийских боеприпасов для Украины крупнее, чем все европейские страны вместе взятые», — говорится в сообщении издания.

При этом конкретных данных не приводится.

В ноябре глава южнокорейского Минобороны Син Вон Сик на брифинге по итогам встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Южная Корея приняла решение продолжить оказывать поддержку Украине по просьбе США.

Ранее были названы страны, которые готовы отказаться от поддержки Украины.