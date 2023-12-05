Катар назвал основную цель переговоров с Израилем и ХАМАС

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани заявил, что посреднические переговоры по Газе все еще продолжаются на фоне возобновления боевых действий между Израилем и ХАМАС, передает Al Jazeera. По его словам, работа идет в контакте с другими государствами.

«Наша главная цель — остановить войну в секторе Газа <...> Катар продолжает предпринимать усилия по восстановлению перемирия, освобождению заложников и обмену пленными», — пояснил Аль-Тани.

Он добавил, что необходимо начать дипломатический процесс, который приведет к справедливому и прочному миру для палестинцев на основе решения о создании двух государств, основанного на границах 1967 года.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. 1 декабря перемирие было прервано Израилем из-за невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

Ранее в США обвинили Нетаньяху в аморальных шагах в Газе.