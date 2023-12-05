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Немецкий бизнесмен: ЕС и НАТО распадутся после неизбежной победы России в СВО

Немецкий бизнесмен Дотком предрек распад НАТО и ЕС после победы России в СВО

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) выразил мнение, что после победы России в вооруженном конфликте на Украине НАТО и Евросоюз начнут распадаться.

»ЕС и НАТО распадутся после неизбежной победы России. Украинцы должны спросить себя, имеет ли смысл вступать в ЕС и НАТО, после того, как Украину использовали и погубили сотни тысяч людей для защиты устаревшей однополярной системы, у которой нет будущего», — заявил Дотком.

5 декабря сообщалось, что конгресс США при новом спикере Джонсоне не одобрил ни одного пакета помощи Киеву.

Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил на брифинге, что более 97% средств для помощи Украине исчерпано.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также заявлял, что после того, как у США закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся.

Ранее в Госдуме заявили, что США не хотят поставлять Украине 17 млн снарядов.

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