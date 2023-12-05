Страны персидского залива направят более $1,6 млрд на восстановление Газы

Лидеры стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) намерены дополнительно направить свыше 1,6 миллиарда долларов на восстановление сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение было принято на саммите среди членов Совета. Они обязались дополнительно выделить порядка 1,646 миллиарда долларов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что администрация Биньямина Нетаньяху боевыми действиями на территории сектора Газа пытается продлить политическую жизнь, однако военная операция ставит под угрозу безопасность всего Ближнего Востока. По его словам, Анкара направила в палестинский анклав два судна и два самолета с гуманитарной помощью, а также обеспечила перевозку раненых и больных на территорию Турции.

Эрдоган также подчеркнул, что для его страны приоритетом остается прекращение огня в Газе и обеспечение устойчивого мира на основе двух независимых государств.

Ранее Эрдоган призвал судить Нетаньяху за действия в секторе Газа.