Эрдоган увидел в действиях Израиля в Газе угрозу безопасности Ближнему Востоку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что администрация Биньямина Нетаньяху боевыми действиями на территории сектора Газа пытается продлить политическую жизнь, однако военная операция ставит под угрозу безопасность всего Ближнего Востока. Его слова с саммита лидеров стран Персидского залива в Дохе приводит TRT Haber.

«Администрация Нетаньяху, совершая преступления против человечности и военные преступления, стремится продлить свою политическую жизнь, однако ставит под угрозу безопасность всего нашего региона. Преступления Израиля не должны оставаться безнаказанными», — заявил Эрдоган.

По его словам, Анкара направила в палестинский анклав два судна и два самолета с гуманитарной помощью, а также обеспечила перевозку раненых и больных на территорию Турции.

Эрдоган также подчеркнул, что для его страны приоритетом остается прекращение огня в Газе и обеспечение устойчивого мира на основе двух независимых государств.

«Последние события только подтвердили необходимость создания независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — констатировал он.

До этого он заявлял, что действия израильской армии на территории сектора Газа нельзя объяснить правом на самооборону.

Ранее Эрдоган призвал судить Нетаньяху за действия в секторе Газа.