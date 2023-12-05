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В США оценили визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Bloomberg: визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию говорит об устойчивости РФ

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Илья Питалев/РИА Новости

Планируемый визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию говорит об устойчивости РФ и способности страны налаживать связи «с другими частями земного шара». Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Генри Мейер.

«Турне Путина по Персидскому заливу показывает, что он способен налаживать связи с другими частями земного шара, что является новым признаком устойчивости России», — отметил автор в статье, опубликованной на сайте агентства.

Мейер подчеркнул, что визит российского лидера в Эр-Рияд и Абу-Даби подчеркивает готовность ведущих производителей энергоносителей и давних партнеров США поддерживать связи с Москвой.

При этом автор статьи также обратил внимание на то, что российская экономика восстанавливается, извлекая выгоду из рекордного урожая пшеницы.

4 декабря помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что переговоры президентов Ирана и России Эбрахима Раиси и Владимира Путина состоятся 7 декабря в Москве.

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