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Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров

В ГД внесли на ратификацию соглашение с Белоруссией о центрах боеподготовки

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Российская Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. Документ об этом появился в системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект о ратификации соглашения о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих Вооруженных сил России и Белоруссии внес президент России Владимир Путин.

В качестве задач для учебно-боевых центров в соглашении указали совместную боевую подготовку, дежурство воинских контингентов, выполнение учебно-боевых задач согласно программам совместной подготовки. Авторы документа отметили необходимость обмена опытом по вопросам боевого применения образцов вооружения, военной и специальной техники.

В документе также указали обучение навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники сторон и унификацию боевой подготовки вооруженных сил.

Контингент и движимое имущество обеих стран будут освобождены от уплаты налогов, указано в документе. Также от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны освободят личный состав контингента. Однако движимое имущество направляющей стороны можно ввозить на территорию принимающей стороны за свой счет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Польше «дружескую руку сотрудничества» в поздравлении по случаю Дня независимости соседней страны.

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