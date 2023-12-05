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В США назвали условия для согласования новой помощи Украине

Болтон: республиканцы увяжут помощь Украине с иммиграционной реформой

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Global Look Press

Новая американская помощь Украине найдет поддержку в обеих палатах конгресса, если этот вопрос будет связан с реформой иммиграционной политики США, считает бывший советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, пишет The Hill. По его словам, это вопрос важен для Республиканской партии, которая оказывает сопротивление в вопросе продолжения поддержки Киева.

«Все на стороне республиканцев хотят связать это с какой-то реформой нашей иммиграционной политики в отношении Мексики, включая [лидера большинства в сенате Митча Макконнелл], так что я думаю, что это произойдет», — пояснил Болтон.

Он добавил, что разделяет призывы к срочному продолжению поддержки Украины. Болтон подчеркнул, что этот вопрос стоит решить до конца года. При этом The Hill подчеркивает, что четкого срока у конгресса на самом деле нет, а это означает, что переговоры могут продолжиться и в следующем году.

Ранее в сенате конгресса США демократы и республиканцы не смогли согласовать помощь Украине.

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