Зюганов заявил, что у него в кармане «американский шпион»

Глава Коммунистической партии России Геннадий Зюганов заявил, что у него в кармане брюк нет ничего российского. Об этом он сказал радио «Маяк».

«Вот у меня американский шпион в кармане. А в другом кармане китайский друг. Сзади вьетнамский партизан. Когда мы сделаем свой телефон?» — спросил Зюганов представителя от Смоленской области.

До этого стало известно, что 1 декабря 2023 года с российских сайтов исчезнут кнопки авторизации при помощи аккаунтов Google и Apple ID.

Ранее сенатор Шейкин заявил, что РКН заблокирует все VPN-сервисы с 1 марта 2024 года.