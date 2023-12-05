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В ОДКБ обязались разрешать все разногласия мирными средствами

Страны ОДКБ обязались разрешать все разногласия мирным путем

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обязались воздерживаться от силы и собираются разрешать все разногласия между собой и другими государствами мирными способами. Об этом сообщили в декларации Совета ОДКБ, которая есть на сайте организации.

ОДКБ создавалась как международная организация для защиты интересов стран-участниц, в том числе в области безопасности.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона надеется на полноценное возобновление участия Армении в работе ОДКБ. По словам главы государства, все страны — члены организации, за исключением Еревана, уверены в необходимости и дальше укреплять сотрудничество в рамках этого блока.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван примет решение по вопросу выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), исходя из интересов страны. Он отмечал, что членство страны в организации не дает ей необходимой поддержки, однако в то же время является помехой для получения помощи от других государств.

Ранее в Кремле отреагировали на отказ Армении участвовать в минском саммите ОДКБ.

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