Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко считает, что Киев получит последний грант вот США в 2023 году, а дальше Штаты будут предлагать украинской стороне только кредиты. Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале.

«По деньгам. Сейчас будет, вероятно, последний денежный транш Украине. В 2024-м денег нам не дадут. Скорее всего, мы перейдем на кредитную форму сотрудничества. Кредиты — дадут. Безвозвратную денежную помощь — нет», — полагает Гончаренко.

По мнению депутата, президент США Джо Байден не будет предпринимать решительных действий по отношению к военной помощи Киеву, потому что он «50 лет ждал своего президентства», и «его главный лозунг — не навреди». Поэтому, предполагает Гончаренко, в ближайшие месяцы Штаты сосредоточатся на собственных проблемах, связанных с экономикой, медициной, а также на других темах, более актуальных для американского электората.

До этого сообщалось, что в сенате США провалились переговоры по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом. Его принятия требуют республиканцы, которые грозят в случае отказа блокировать финансовую поддержку Украины.

Ранее издание InfoBRICS сообщило, что на Западе готовят общественное мнение к поражению Украины.