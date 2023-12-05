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Конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине при новом спикере

Конгресс США при новом спикере Джонсоне не одобрил ни одного пакета помощи Киеву

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J. Scott Applewhite/AP

Конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона, сообщает РИА Новости.

Джонсон стал новым спикером 25 октября. Дата рассмотрения законопроекта о выделении новой помощи Украине пока не утверждена. Президент США Джо Байден ранее запрашивал $106 млрд. на помощь Украине и Израилю, но не получил поддержки в конгрессе. Палата представителей, которая в большинстве состоит из представителей Республиканской партии, проголосовала за выделение средств Израилю, но подконтрольный демократам сенат заблокировал отправку помощи.

Шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил, что США выделит на помощь Киеву $100 млн., но эти деньги являются частью ранее выделенных средств.

Если конгресс не договорится о выделении средств Киеву до 14 декабря, когда начинаются рождественские каникулы, то к этому вопросу удастся вернуться лишь 9 января, когда возобновится работа палаты.

Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил на брифинге, что более 97% средств для помощи Украине исчерпано.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также заявлял, что после того, как у США закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся.

4 декабря в ответ на призыв администрации США ускорить согласование помощи Украине спикер палаты представителей американского конгресса заявил, что этот запрос будет рассматриваться только вместе с выделением средств на охрану границы с Мексикой.

Ранее сообщалось, что Украина начала использовать танки Leopard для удержания линии обороны.

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