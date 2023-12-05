Конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине при новом спикере

Конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона, сообщает РИА Новости.

Джонсон стал новым спикером 25 октября. Дата рассмотрения законопроекта о выделении новой помощи Украине пока не утверждена. Президент США Джо Байден ранее запрашивал $106 млрд. на помощь Украине и Израилю, но не получил поддержки в конгрессе. Палата представителей, которая в большинстве состоит из представителей Республиканской партии, проголосовала за выделение средств Израилю, но подконтрольный демократам сенат заблокировал отправку помощи.

Шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил, что США выделит на помощь Киеву $100 млн., но эти деньги являются частью ранее выделенных средств.

Если конгресс не договорится о выделении средств Киеву до 14 декабря, когда начинаются рождественские каникулы, то к этому вопросу удастся вернуться лишь 9 января, когда возобновится работа палаты.

Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил на брифинге, что более 97% средств для помощи Украине исчерпано.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также заявлял, что после того, как у США закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся.

4 декабря в ответ на призыв администрации США ускорить согласование помощи Украине спикер палаты представителей американского конгресса заявил, что этот запрос будет рассматриваться только вместе с выделением средств на охрану границы с Мексикой.

Ранее сообщалось, что Украина начала использовать танки Leopard для удержания линии обороны.